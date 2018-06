Les audiences de la radio en Guyane

Cette nouvelle vague de Médiamétrie correspond à la période Avril-Mai 2018 (du 02 avril au 13 mai 2018). Elle a été réalisée auprès d’un échantillon de 655 personnes représentatives de la population âgée de 13 ans et plus, interrogées en français ou en créole par interviews téléphoniques assistées par ordinateur. En Guyane, un 1% d’audience cumulée en Avril-Mai 2018 représente 1 924 personnes âgées de 13 ans et plus. Sur cette période, la radio réalise 66.4% d'audience cumulée (versus 70.1 en Avril-Mai 2017) pour une durée d'écoute par auditeur de 3h35 (versus 3h30 en Avril-Mai 2017).

Le Top 3 des radios les plus écoutées se compose de Guyane 1ère (34.7%), Trace FM Guyane (11.5%) et NRJ Guyane (6.5%).