Les Indés Radios franchissent à nouveau les 7 millions d’auditeurs quotidiens

Sur la vague novembre-décembre 2025 publiée par Médiamétrie ce mardi 13 janvier 2026, Les Indés Radios atteignent 7 082 000 auditeurs quotidiens. Cela représente 12.5% d’audience cumulée. Le groupement enregistre également une part d’audience de 10.8% et une durée d’écoute quotidienne moyenne de 98 minutes par auditeur. Par rapport à la vague de rentrée précédente, la progression est significative, avec un gain de 338 000 auditeurs quotidiens, une hausse de 0.4 point de part d’audience et une augmentation de 4 minutes de durée d’écoute.
Le créneau matinal reste particulièrement performant pour Les Indés Radios. Entre 06h et 09h, plus de 3 000 000 d’auditeurs sont au rendez-vous quotidiennement. Sur cette tranche horaire stratégique, le groupement constitue l’offre nationale privée commerciale la plus puissante.
Un modèle fondé sur la proximité et l’efficacité
Jean-Éric Valli insiste sur le poids des matinales "où plus de 3 millions de Français nous écoutent chaque jour entre 06h et 09h, un créneau stratégique à la fois pour l’audience et pour les annonceurs".