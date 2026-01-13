Les Indés Radios franchissent à nouveau les 7 millions d’auditeurs quotidiens

Jean-Éric Valli, président des Indés Radios, souligne que "dans un marché radio qui se recompose, la dynamique des Indés Radios traduit la solidité économique d’un modèle fondé sur la proximité et l’efficacité". Il ajoute que "le retour au-delà des 7 millions d’auditeurs quotidiens, avec l’une des plus fortes progressions du marché sur une vague, confirme la capacité des radios indépendantes à créer de la valeur dans la durée".

Jean-Éric Valli insiste sur le poids des matinales "où plus de 3 millions de Français nous écoutent chaque jour entre 06h et 09h, un créneau stratégique à la fois pour l’audience et pour les annonceurs".