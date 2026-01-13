La Lettre Pro de la Radio & du Podcast
Mardi 13 Janvier 2026 - 08:40

Les Indés Radios franchissent à nouveau les 7 millions d’auditeurs quotidiens


Notez


Avec 7 082 000 auditeurs quotidiens, Les Indés Radios enregistrent une nette progression sur la vague novembre-décembre 2025 de l’étude EAR National. En deux mois, elles gagnent 338 000 auditeurs quotidiens, 0.4 point de part d’audience et 4 minutes de durée d’écoute, confirmant leur ancrage dans l’audio de proximité.



Sur la vague novembre-décembre 2025 publiée par Médiamétrie ce mardi 13 janvier 2026, Les Indés Radios atteignent 7 082 000 auditeurs quotidiens. Cela représente 12.5% d’audience cumulée. Le groupement enregistre également une part d’audience de 10.8% et une durée d’écoute quotidienne moyenne de 98 minutes par auditeur. Par rapport à la vague de rentrée précédente, la progression est significative, avec un gain de 338 000 auditeurs quotidiens, une hausse de 0.4 point de part d’audience et une augmentation de 4 minutes de durée d’écoute.
Le créneau matinal reste particulièrement performant pour Les Indés Radios. Entre 06h et 09h, plus de 3 000 000 d’auditeurs sont au rendez-vous quotidiennement. Sur cette tranche horaire stratégique, le groupement constitue l’offre nationale privée commerciale la plus puissante. 


Ce résultat illustre la fidélité des auditeurs aux radios locales qui accompagnent leur début de journée et leur quotidien. L’ancrage territorial et la proximité éditoriale jouent un rôle central dans cette relation d’écoute.

Un modèle fondé sur la proximité et l’efficacité

Jean-Éric Valli, président des Indés Radios, souligne que "dans un marché radio qui se recompose, la dynamique des Indés Radios traduit la solidité économique d’un modèle fondé sur la proximité et l’efficacité". Il ajoute que "le retour au-delà des 7 millions d’auditeurs quotidiens, avec l’une des plus fortes progressions du marché sur une vague, confirme la capacité des radios indépendantes à créer de la valeur dans la durée".
Jean-Éric Valli insiste sur le poids des matinales "où plus de 3 millions de Français nous écoutent chaque jour entre 06h et 09h, un créneau stratégique à la fois pour l’audience et pour les annonceurs".

Tags : EAR, EAR National, Indés Radios, Jean-Éric Valli



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


