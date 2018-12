Les Indés Radios : 4ème groupe de radios le plus écouté en digital

Dans ce dernier classement mensuel de l'ACPM, il est à noter une progression de la durée d’écoute : avec 29 min 50 s les Indés Radios sont 3e sur le podium des groupes de radios les plus longtemps écoutés, (versus 29 minutes en octobre). Au niveau du groupement, dans la catégorie "Groupes et réseaux de radios", les 85 marques radios intégrées à ce jour (sur 131 radios membres du groupement) représentent 372 radios et webradios diffusées sur les sites et applications. Elles cumulent 16 555 601 sessions d’écoutes actives en France. À noter également, la performance en ligne renouvelée de 5 radios qui sont dans le Top 20 : Oui FM, Générations, Latina, Jazz Radio et M radio.