Les Grosses Têtes au Cirque Royal de Bruxelles

Cela fait donc 30 ans que, chaque jour, Philippe Bouvard, puis aujourd'hui Laurent Ruquier, animent les fins d'après-midi de Bel RTL avec "le plus subtil équilibre entre culture et humour." Tout cela méritait bien une émission à la hauteur de l'événement, à Bruxelles. "Nous sommes très heureux de pouvoir annoncer officiellement la venue des Grosses têtes en Belgique ! C'est une émission phare de la grille de Bel RTL. C'est donc un grand évènement que de les accueillir pour une émission spéciale", se réjouit Emmanuel Mestag, directeur des Programmes de Bel RTL.La réservation des places est possible exclusivement depuis le site belrtl.be . L'enregistrement aura lieu le 16 novembre dès 19h30.