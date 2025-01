Les Français passent en moyenne 2h54 par jour sur Internet

En décembre 2024, les sites et applications de la catégorie Mode / Beauté ont atteint leur plus haut niveau historique en rassemblant 43,6 millions d’internautes, soit près de 7 Français sur 10 (68%).

Chaque jour, 14.5 millions de visiteurs uniques ont fréquenté les marques de ce secteur, qu’il s’agisse de sites et apps de seconde main, de fast fashion, de pure players ou d'enseignes spécialisées. Cela représente 2 millions d’individus supplémentaires par rapport à l’an dernier (+16%).

En pleine période de fêtes de fin d’année, plus de 3 femmes sur 4 (76%) se sont rendues sur la catégorie au moins une fois au cours du mois. Ce taux atteint 93.6% chez les femmes âgées de 15 à 34 ans. A noter toutefois, près de 6 hommes sur 10 (59.6%) ont fréquenté cet univers en décembre.