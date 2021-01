Les Français ont été fans de podcasts en 2020 !

Voici le nombre d'écoutes et/ou téléchargements de podcasts par marque en décembre 2020. On note, en tête de ce palmarès, les chaînes de Radio France avec France Inter, qui dépasse nettement la barre des 20 000 000 écoutes et/ou téléchargements, puis France Culture. Cette dernière est suivie de près par RMC. En prenant compte des marques qui se hissent au top 5 (RTL du groupe M6 - RTL en quatrième position, et Europe 1 du groupe Lagardère en cinquième position), on remarque des podcasts aux thématiques récurrentes, comme l'actualité, la culture, l'humour, le sport, et les enquêtes criminelles.