Le suédois Storytel arrive sur le marché français

Pionnière sur le secteur du livre audio en streaming, Storytel se positionne en challenger européen et souhaite accompagner la croissance du marché du livre audio en France. Aujourd’hui, plus de deux millions d’abonnés dans le monde utilisent l’application Storytel, qui compte plus d’un million de titres à l’international, dans 30 langues différentes. Le service propose une grande variété de livres audio, allant du nordique Noir aux titres plus classiques, en passant par les plus récents best-sellers. L’offre Storytel en France s’appuie sur une approche novatrice d’abonnement où les auditeurs peuvent choisir des formules avec différents niveaux d’heures d’écoute en fonction de leurs habitudes de lecture et de leurs préférences. Elle dispose d’une bibliothèque passionnante, disponible sur une application intuitive, pour répondre à la demande des Français.