Le succès du cinéma se confirme

Attiré par des salles de plus en plus innovantes et offrant toujours plus de services (espaces détente, snacking …), le spectateur cinéma anticipe et prépare sa sortie : ainsi l’achat de billet en ligne progresse et représente même près du quart des ventes de billets pour la grande exploitation. Puis, profitant de la répartition des salles sur l’ensemble du territoire, le spectateur, qu’il soit en voiture, en transports en commun, à pied ou en deux roues, n’est jamais très loin d’un des 2000 cinémas que compte l’hexagone ; il existe cependant des particularités selon les régions : quand en moyenne 63% des spectateurs vont au cinéma en voiture, 71% des Parisiens privilégient les transports en commun et 20% d’entre eux s’y rendent même à pied.

Arrivé à destination, plus d’un spectateur sur deux (56%) s’offre une confiserie ou une boisson à déguster avant ou pendant sa séance. Au global, les spectateurs cinéma continuent d’attribuer aux salles qu’ils fréquentent une note de satisfaction très élevée : 7.8/10 en 2018. Cette note s’élève même à 8/10 pour les moins de 25 ans.