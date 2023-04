Le numérique est à l’origine de la majorité des impacts environnementaux

En 2020, le numérique représente 2,5 % de l’empreinte carbone nationale soit 17.2 millions de tonnes équivalent CO2 (Mt CO2 éq). Les terminaux (et en particulier les écrans, téléviseurs, ordinateurs et smartphones) sont à l’origine de la majorité des impacts environnementaux, pour tous les critères d’impact environnemental étudiés. Les phases de fabrication et d’utilisation concentrent presque l’intégralité de l’impact environnemental. Si rien n’est fait, l’empreinte carbone du numérique pourrait tripler d’ici à 2050 pour atteindre 49,4 Mt CO2 éq. Les ressources utilisées pourraient également tripler et la consommation de métaux et minéraux progresser de 60%.