Le départ de France 4 et de Mouv' du hertzien presque confirmé

"La question qui me tient particulièrement à cœur c’est celle des jeunes. Il y a des médias qui sont destinés aux jeunes aujourd’hui dans l’audiovisuel public. Pour moi, il faut regrouper leurs talents, les moyens pour créer un vrai média digital. Je pense à France 4 notamment et Mouv’. Mieux allouer les moyens sur le numérique. L’enjeu n’est pas de supprimer. Ce n’est pas d’être dans des économies brutes, l’enjeu, c’est de fixer des objectifs. IL faut que les jeunes puissent participer à l’audiovisuel public" a souligné le député. Pour rappel, le budget de France 4 est d’environ 40 M€ dont environ 14 millions de coûts de diffusion sur la TNT. Son audience est d’environ 1.6%, soit plus que 6Ter, Canal+, Numéro 23, C Star, Chérie 25, L’Equipe, LCI, CNews et France Info.