Le confinement "booste" les audiences de Radio France

"Le confinement a changé toutes les habitudes… Logiquement, il a aussi eu des effets sur la manière dont vous nous écoutez" indique Radio France. Et, c'est surtout l’écoute numérique qui en a profité. "Le confinement a changé notre rapport au temps et cela s’est vu dans vos choix de podcasts sur notre application : de l’approfondissement, de l’exploration, du dépaysement…".

Enfin, un autre fait marquant du confinement : le lien renforcé entre le service public et le jeune public : 10 millions d’écoutes pour les programmes du "Coin des enfants" sur l'application Radio France et des deux guides pour les familles.