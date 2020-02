Le POD. : le 3e numéro est disponible

Rédigé par Brulhatour le Jeudi 6 Février 2020 à 14:50 | modifié le Jeudi 6 Février 2020 à 14:50

Troisième mouture du magazine francophone papier et digital dédié à l'univers du podcast. Commandez le numéro #003 dès maintenant en version papier. Le POD. se présente sous la forme d'un magazine de poche au format A6. Il et composé de 52 pages et 100 podcasts ont été sélectionnés pour vous dans ce troisième numéro.