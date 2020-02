Le MAG 119 - Le camion radio à la rencontre des hommes de tous horizons

Richard Federmann est tombé dans la radio dès son plus jeune âge. Sa mère était dans la radio, son frère et sa belle-sœur aussi. Ses origines marocaines, russes, israéliennes, égyptiennes, turques, ukrainiennes et allemandes en font un citoyen du monde dont la famille voyage depuis deux siècles. Après avoir longuement étudié l’histoire de sa famille, il s’est découvert une passion pour son histoire et les histoires en général. "Le voyage est mon identité et je ne fais que transmettre ce que je suis. Le concept de mes émissions radio se base sur l’itinérance. J’associe le voyage et le lien avec les autres. Je rencontre beaucoup plus de monde en allant à la rencontre de l’autre."