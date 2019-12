Le MAG 118 - La hotte de Noël de La Lettre Pro de la Radio

C’était déjà notre première idée cadeau l’an dernier et il n’est pas près de sortir de cette sélection : le récepteur DAB+, c’est le cadeau tendance. Bientôt, les multiplexes nationaux seront mis en service et le déploiement des allotissements étendus et locaux se poursuit. Pour autant, sans nouveau récepteur, pas de technologie accessible. Il est donc temps de s’équiper et d’équiper ses proches. Le modèle Evoke H6 de Pure offre une excellente fiabilité et un son de très grande qualité.Son prix ? 249,99 € chez Pure