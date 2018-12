Le MAG 107 - Que doit-on attendre en 2019 ?

Du 24 au 26 janvier prochain, la Grande Halle de la Villette accueille le plus grand événement dédié à l'audio en Europe. Rendez-vous incontournable des professionnels du secteur, le Salon de la Radio s'adapte aux nouveaux enjeux de l'industrie et s'ouvre désormais à de nouveaux métiers. Outre la centaine de conférences gratuites, de nouveaux espaces font leur apparition : "Podcast&Co", véritable marché du podcast où se rencontreront des podcasteurs, éditeurs, plateformes, acteurs de la monétisation et de solutions matérielles et logicielles. Le Muzicenter Discovery, nouvel espace dédié à la musique avec Yacast et Société Ricard Live Music ou encore "The Sales House", la maison des régies publicitaires. À noter également l'ouverture d'un pavillon dédié au DAB+.Pour exposer, récupérer votre badge gratuit ou encore découvrir le programme : salonderadio.com et connectonair.com