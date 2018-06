Le MAG 100 - Les pros parlent de La Lettre Pro de la Radio





Patrons de radios, directeurs des programmes, journalistes et même techniciens : La Lettre Pro de la Radio représente pour eux une véritable source d’informations. Tous les jours, sur le site, ou tous les mois, dans le mag, ils nous lisent, à la recherche des bonnes pratiques ou de la bonne info. Alors, on leur a posé une question simple : "Quelle utilisation faites-vous de La Lettre Pro de la Radio ?" Voici un florilège des propos recueillis.





Christophe Mahé (PDG d'Espace Group) "La Lettre Pro de la Radio est un support de communication de proximité riche en actualités qui met en valeur nos métiers et nos actions. Une lecture agréable, des contenus de qualité, l’accès à l’information est rapide et évoque des sujets toujours enrichissants. C’est un magazine incontournable qui nous permet de faire un tour d’horizon complet des activités et des évolutions de la profession."

Jean Resseguié (Journaliste RMC, RMC Sport) "La Lettre Pro de la Radio, c’est d’abord le plaisir de lire des informations sur la vie de la radio. De toutes les radios. L’actualité de ce média si magique qui nous a fait rêver et qui continue à nous faire rêver. Tout savoir de ce petit monde bien moins médiatisé que celui de la TV. C’est donc intéressant d’avoir un regard différent sur notre métier, ses découvertes et parfois ses secrets aussi. Bref, un lien important pour tous les passionnés de la radio qui, avec le 2.0 au travers des réseaux sociaux, nous permet de suivre presque en direct l’actualité de ce bon vieux transistor. Et même si l’écoute a changé, la perception des sons ou des voix reste toujours un moment particulier et ce, quelque soit le support de diffusion. Et donc, pour tout cela, longue vie à la Lettre Pro de la Radio !"

Emmanuel Boutterin (président SNRL et de l'AMARC "Chaque jour, la Lettre Pro, c'est une balise dans notre travail. Finalement, dans un monde concurrentiel, il y a La Lettre Pro, ce trait d'union qui fait que chacun se sente bien dans la même maison et se respecte avec ses différences. Ce centième numéro est l'occasion de remercier toute l'équipe pour son travail qui dépasse la seule information professionnelle : c'est à la fois une référence et un accompagnement pour la grande famille de la radiodiffusion. Avec quelque chose en plus : le respect de la diversité. C'est pourquoi je veux, à cette occasion, rendre un hommage affectueux à Maurice, avec un immense respect qui vient du fond du cœur."

Et aussi... Lionel Guiffant (Général Manager Europe RCS Europe)

"La Lettre Pro de la Radio est le support incontournable de la vie de notre univers de la radio."



Paul Guibouret (Save Diffusion)

"Rassembler les professionnels de la radio autour d’un rédactionnel puissant, là est la force de La Lettre Pro de la Radio. Merci à toute l’équipe."



Nicolas Curien (Président du CSA)

"Merci à la Lettre Pro de la Radio : son travail auprès des opérateurs, son implication dans le DAB+, ou encore sa mise en valeur des comités territoriaux de l'audiovisuel, contribuent à animer au quotidien le secteur radiophonique français. Rendez-vous au numéro 200 !"



Bruno Burtre (directeur délégué à l'Enseignement, à la Recherche et à la Formation de l'INA)

"La Lettre Pro de la Radio nous permet de suivre l'évolution constante de l'audio digital et d'adapter les contenus de notre offre de formation en suivant ses perpétuelles évolutions."



Alain Liberty (directeur général de Radio Scoop)

"La Lettre Pro de la Radio est devenue au fil des années un acteur de référence de l'actualité du secteur. Je prends chaque jour le temps de consulter les articles les plus pertinents et les plus curieux."

Gaël Sanquer (directeur des antennes radio de NRJ Group)

"La Lettre Pro fait partie de ma revue de presse quotidienne depuis le 1er numéro. Bravo à Philippe, Frédéric et l’équipe de rédaction qui ont su apporter un ton nouveau de la radio et une rigueur à l’info de ce média que nous aimons tous."



Nicolas Pavageau (directeur général délégué de Contact FM)

"Dès son lancement, La Lettre Pro de la Radio a su se rendre rapidement incontournable. Seul véritable relais du monde professionnel de la radio, elle est réactive et adaptée à notre métier. Elle est le premier média à qui nous réservons la primeur du quotidien de l'activité de notre radio. Plus qu'un support print et web, c'est aussi un rassembleur et créateur de liens en organisant le fameux Salon chaque année."



Jean-Éric Valli (président des Indés Radios)

"La Lettre Pro fait partie depuis son lancement tous les mois de mes lectures. Je salue ici le travail des équipes et notamment leur veille internationale sur le secteur de la radio que je suis toujours avec intérêt et sur le DAB+, une initiative essentielle à un moment de bascule de notre secteur. À bientôt pour les 100 prochains autres numéros !"

Frank Lanoux (directeur général adjoint de SFR Média)

"La radio est le média dont le savoir-faire irrigue le plus le nouveau paysage et les nouveaux usages. Elle ne saurait rester muette dans ce grand chamboule tout et c'est La Lettre Pro de la Radio qui relève ce défi. Fier d'être avec eux depuis le premier jour".

