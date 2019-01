Le GESTE en force au Salon de la Radio

Premier rendez-vous, ce jeudi matin pour le traditionnel et annuel Mediabriefing avec la participation de Jacques Rosselin (EFJ), Corinne Denis (Lagardère Active), Nicolas Moulard (Actuonda) et Xavier Filliol (Radioline). Le GESTE participera aussi à une conférence intitulée "Pure-players podcasts natifs : quels bilans ?" à partir de 12h30 avec Binge, Louie média, Talkers, Nouvelles Écoutes... Puis à 14h30, pour un focus dénommé "La fin du mass-media : le défi du sur-mesure pour l’industrie des médias" avec Audi On, Deezer, Prisma Media, David GmbH/ David Systems, France Télévisions. À 16h30 pour une Keynote "Tootak : l'audio est-il à l'aube d'une révolution ?" puis à la conférence "Un Netflix du podcast est-il possible ou souhaitable ?" de 17h à 18h avec la participation de Majelan, Elson, Tootak et Sybel.