La Lettre Pro de la Radio & du Podcast
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte
Jeudi 15 Janvier 2026 - 07:45

Le DAB+ progresse en Bretagne et Pays de la Loire


Notez


Le déploiement du DAB+ s’intensifie en régions. Les 17 et 18 décembre 2025, 90 nouveaux émetteurs ont été activés, principalement en Bretagne et dans les Pays de la Loire. Plusieurs radios adhérentes de la CORLAB ont ainsi rejoint ou étendu leur couverture en DAB+, consolidant l’ancrage local du numérique terrestre dans les territoires.



Vous aimerez aussi

Le DAB+ poursuit son développement dans l’ouest de la France. Les 17 et 18 décembre derniers, 90 nouveaux émetteurs ont été mis en service, principalement en Bretagne et dans les Pays de la Loire. Ce renforcement du réseau a permis à plusieurs radios adhérentes de la CORLAB (Coordination des Radios Locales et Associatives de Bretagne) d’élargir leur zone de diffusion sur la radio numérique terrestre. Cette opération s’inscrit dans un mouvement national visant à porter la couverture du DAB+ à 80% de la population d’ici fin 2026, contre environ 70% aujourd’hui.
Ce nouveau déploiement permet désormais une couverture quasi-complète des principales agglomérations bretonnes ainsi que des axes routiers structurants. 


Vingt-six radios nationales auparavant accessibles uniquement entre Rennes et Brest voient leur diffusion élargie vers le sud, entre Rennes et Quimper. Les multiplex régionaux bénéficient également de cette extension avec désormais 15 émetteurs actifs, notamment vers Saint-Malo et Vitré. Par ailleurs, plusieurs multiplex locaux ont été activés dans des villes comme Lorient, Morlaix, Ploërmel, Quimper, Saint-Brieuc, Vannes et Vitré / Bain-de-Bretagne, rendant disponibles près de 50 radios en DAB+ sur ces territoires.

Les radios de la CORLAB concernées par le déploiement DAB+

Parmi les radios adhérentes à la CORLAB concernées par ces nouvelles fréquences numériques, plusieurs étendent leur couverture ou débutent leur diffusion en DAB+ dans les zones nouvellement couvertes. Radio BOA est désormais disponible à Saint-Malo et Vitré, contribuant à l’ensemble des 15 émetteurs régionaux actifs. Fréquence 8 diffuse désormais à Saint-Brieuc, Ploërmel et Vitré / Bain-de-Bretagne. RKB, Radio Activ’ et Plum’FM sont également présentes à Saint-Brieuc et Ploërmel, tandis que Timbre FM rejoint également ce bassin. RBG bénéficie d’une triple couverture sur Lorient, Vannes et Ploërmel, et Radio Balises émet désormais à Lorient.
Du côté du Finistère, Radio U est disponible à Quimper et Morlaix, tandis que Transistoc’h et Arvorig FM sont respectivement présents à Quimper et Morlaix. Enfin, Radio Kerne étend sa présence sur trois secteurs : Quimper, Lorient et Vitré / Bain-de-Bretagne.


Un enjeu de notoriété auprès des auditeurs

Si la couverture technique progresse, la notoriété du DAB+ reste un enjeu central. L’association Ensemble pour le DAB+ rapporte que la notoriété du dispositif a progressé, passant de 20% en 2024 à 35% aujourd’hui. L’objectif de 80% de couverture de la population d’ici fin 2026 dépendra en partie de la capacité des acteurs à valoriser les usages et la complémentarité du DAB+ avec les autres modes de diffusion. La multiplication des radios disponibles sur ces nouveaux émetteurs en Bretagne et Pays de la Loire s’inscrit donc pleinement dans cette stratégie de renforcement.


Tags : Bretagne, CORLAB, DA+, DAB, Pays de la Loire, radios associatives



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


Nouveau commentaire :
Facebook
Vous devez vous identifier pour poster un commentaire.
Les commentaires ne sont publiés que pour les personnes possédant un identifiant et un mot de passe. Vous avez 10 jours pour commenter la publication. Les commentaires anonymes sont interdits. Toute personne ne pouvant justifier de son identité réelle pourra se voir interdite de commentaire et l'accès au site refusé. Notre site étant un site en direction des professionnels, toute personne ne se considérant pas comme un professionnel de la radio ne sera pas accepté. Sont considérés comme professionnels toutes personnes salariées, bénévoles ou travaillant au sein d'une radio ou webradio ou de média (presse écrite, télévision, web, téléphonie mobile...).

Dans la même rubrique :
< >

Mercredi 14 Janvier 2026 - 05:50 784 licences DAB+ distribuées aux Pays-Bas €

Lundi 12 Janvier 2026 - 05:35 DAB+ : six nouveaux multiplex locaux lancés en Bretagne €

La Lettre Pro

Abonnez-vous
Connectez-vous
À propos
Logothèque
Contacts
Publicité (Régie interne)

Rubriques d’actualités

Antenne
Industrie
Monétisation
Digital
Le MAG Hebdo

Services gratuits

Lire les petites annonces
Agenda Radio&Audio
Rechercher un article
Recevoir le Mag Hebdo gratuit

Services payants

Déposer une petite annonce (88 €)
CLUB HF Pros (49,90€/mois)
S’abonner au site Lalettre.Pro (29,90€/mois)
S’abonner à la Newsletter quotidienne(2 €/mois)
Boutique
Téléchargements
Copyright © Editions HF 2011-2025 - Tous droits réservés
Contact : +33 (0)5 55 18 03 61 - redaction@lalettre.pro • Mentions légales-RGPD
Plan du site | RSS Syndication