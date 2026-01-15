Le DAB+ progresse en Bretagne et Pays de la Loire

Le DAB+ poursuit son développement dans l’ouest de la France. Les 17 et 18 décembre derniers, 90 nouveaux émetteurs ont été mis en service, principalement en Bretagne et dans les Pays de la Loire. Ce renforcement du réseau a permis à plusieurs radios adhérentes de la CORLAB (Coordination des Radios Locales et Associatives de Bretagne) d’élargir leur zone de diffusion sur la radio numérique terrestre. Cette opération s’inscrit dans un mouvement national visant à porter la couverture du DAB+ à 80% de la population d’ici fin 2026, contre environ 70% aujourd’hui.
Ce nouveau déploiement permet désormais une couverture quasi-complète des principales agglomérations bretonnes ainsi que des axes routiers structurants.
Les radios de la CORLAB concernées par le déploiement DAB+
Parmi les radios adhérentes à la CORLAB concernées par ces nouvelles fréquences numériques, plusieurs étendent leur couverture ou débutent leur diffusion en DAB+ dans les zones nouvellement couvertes. Radio BOA est désormais disponible à Saint-Malo et Vitré, contribuant à l’ensemble des 15 émetteurs régionaux actifs. Fréquence 8 diffuse désormais à Saint-Brieuc, Ploërmel et Vitré / Bain-de-Bretagne. RKB, Radio Activ’ et Plum’FM sont également présentes à Saint-Brieuc et Ploërmel, tandis que Timbre FM rejoint également ce bassin. RBG bénéficie d’une triple couverture sur Lorient, Vannes et Ploërmel, et Radio Balises émet désormais à Lorient.
Du côté du Finistère, Radio U est disponible à Quimper et Morlaix, tandis que Transistoc’h et Arvorig FM sont respectivement présents à Quimper et Morlaix. Enfin, Radio Kerne étend sa présence sur trois secteurs : Quimper, Lorient et Vitré / Bain-de-Bretagne.
Un enjeu de notoriété auprès des auditeurs
Si la couverture technique progresse, la notoriété du DAB+ reste un enjeu central. L’association Ensemble pour le DAB+ rapporte que la notoriété du dispositif a progressé, passant de 20% en 2024 à 35% aujourd’hui. L’objectif de 80% de couverture de la population d’ici fin 2026 dépendra en partie de la capacité des acteurs à valoriser les usages et la complémentarité du DAB+ avec les autres modes de diffusion. La multiplication des radios disponibles sur ces nouveaux émetteurs en Bretagne et Pays de la Loire s’inscrit donc pleinement dans cette stratégie de renforcement.