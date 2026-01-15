Le DAB+ progresse en Bretagne et Pays de la Loire

Parmi les radios adhérentes à la CORLAB concernées par ces nouvelles fréquences numériques, plusieurs étendent leur couverture ou débutent leur diffusion en DAB+ dans les zones nouvellement couvertes. Radio BOA est désormais disponible à Saint-Malo et Vitré, contribuant à l’ensemble des 15 émetteurs régionaux actifs. Fréquence 8 diffuse désormais à Saint-Brieuc, Ploërmel et Vitré / Bain-de-Bretagne. RKB, Radio Activ’ et Plum’FM sont également présentes à Saint-Brieuc et Ploërmel, tandis que Timbre FM rejoint également ce bassin. RBG bénéficie d’une triple couverture sur Lorient, Vannes et Ploërmel, et Radio Balises émet désormais à Lorient.

Du côté du Finistère, Radio U est disponible à Quimper et Morlaix, tandis que Transistoc’h et Arvorig FM sont respectivement présents à Quimper et Morlaix. Enfin, Radio Kerne étend sa présence sur trois secteurs : Quimper, Lorient et Vitré / Bain-de-Bretagne.

