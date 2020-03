Le Conseil d’administration de Radio France salue l’engagement des salariés

"Le Conseil d’administration de Radio France salue la mobilisation remarquable de l’ensemble des salariés de l’entreprise pour offrir aux Français, sur les antennes comme sur le numérique, des contenus d’information, nationale et de proximité, d’éducation, de culture, de musique, si importants en cette situation exceptionnelle de crise sanitaire et de confinement" a indiqué le Conseil d'administration. Il tient à souligner la nécessité, ainsi que le permet la mise en œuvre du plan de continuité d’activité activé depuis le début de la crise "d’instaurer les mesures nécessaires de protection des salariés en réduisant autant que possible leur présence physique sur les sites de Radio France et en assurant leur protection sur ces sites et de renforcer la capacité de Radio France à tenir dans la durée sa mission de service public sur l’ensemble du territoire".