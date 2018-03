Le Choeur de Radio France fête ses 70 ans

Fondé en 1947, le Choeur de Radio France est à ce jour le seul choeur permanent à vocation symphonique en France, composé d’artistes professionnels et investi d’une double mission. Il est d’une part, le partenaire privilégié des deux orchestres de Radio France – l’Orchestre national de France et l’Orchestre philharmonique – et il collabore régulièrement avec la Maîtrise de Radio France. À ce titre, son interprétation des grandes oeuvres du répertoire symphonique et lyrique est mondialement reconnue.

Aujourd’hui, plusieurs concerts du Choeur de Radio France sont disponibles en vidéo sur internet, sur francemusique.fr/concerts et les diffusions télévisées se multiplient (le Concert de Paris, retransmis en direct depuis le Champ-de-mars le soir du 14 juillet, est suivi par plusieurs millions de téléspectateurs).Enfin, les musiciens du Choeur s’engagent dans la découverte et la pratique de l’art choral et proposent régulièrement des ateliers de pratique vocale en amont des concerts, auprès de différents publics et des familles.