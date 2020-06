Le CSA publie un nouveau baromètre sur les effets de la crise

D'abord la radio digitale. "La radio digitale sort globalement renforcée du confinement, avec des usages supérieurs de 11% en mai par rapport à février" note le CSA. "Ce sont des radios à (forte) composante musicale qui ont connu des progressions constantes de leurs usages pendant toute la durée du confinement".

Pour les webradios des groupes et réseaux de radios, les hauts niveaux d’usages en début de confinement se sont stabilisés de manière positive : entre février et mai, la croissance des usages est positive pour les groupes et réseaux de radios (+ 15%), avec des progressions particulièrement fortes en fin de confinement pour Les Indés Radios, Précom, Espace Group et le groupe 1981...