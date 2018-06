Le CSA publie son rapport annuel 2017

En 2017, le Conseil a poursuivi les travaux de planification des fréquences utilisables en DAB+ afin de dégager un second multiplex local

pour les appels à candidatures dans les zones de Bordeaux, Nantes, Rouen et Toulouse. Concernant la coordination des fréquences, à l’instar de la FM, pour éviter des brouillages mutuels entre stations de pays différents en RNT, des règles de partage des fréquences aux frontières ont été définies et consignées dans les accords dits de Genève de 2006. Dans le cadre de sa mission de gestion du spectre, le Conseil a poursuivi ses travaux de coordination internationale notamment au travers de réunions bilatérales avec les administrations espagnoles et allemandes.

Le DAB+ est déjà déployé à Paris, Marseille et Nice sur un total de 14 multiplex étendus, intermédiaires et locaux à l’issue d’un premier appel à candidatures lancé en 2008 et rouvert en 2012.