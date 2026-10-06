Le 224e numéro de La Lettre Pro L’Hebdo vient de paraître

Autre entretien de ce numéro, celui de Jean-Paul Mullie, fondateur des MediaDays. Trois ans après leur création, l'événement change de dimension avec une première édition parisienne organisée autour de deux espaces complémentaires. Aux côtés du hall Classic, consacré aux rencontres entre annonceurs, marques et régies, un nouveau hall Solutions réunira les acteurs des technologies, de la data, de la mesure et de la monétisation. Le Paris Radio Show y prendra également place. Jean-Paul Mullie détaille les origines de ce rapprochement et les indicateurs qui permettront d'évaluer cette édition. "Avec MediaDays, nous ne cherchons pas simplement à organiser un événement. Nous construisons une plateforme capable de reconnecter les médias, les marques, les technologies et la performance afin d'aider toute l'industrie à mieux comprendre les transformations qui redessinent son avenir".

