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Mardi 6 Octobre 2026 - 07:40

Le 224e numéro de La Lettre Pro L’Hebdo vient de paraître


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Ce nouveau numéro de La Lettre Pro L’Hebdo donne la parole à deux acteurs mobilisés autour de l'avenir de la radio et des médias. Sylvain Delfau, président du SNRL, appelle les radios associatives à se mobiliser lors du congrès de Villeurbanne. De son côté, Jean-Paul Mullie, fondateur des MediaDays, présente les ambitions de son événement parisien, qui accueillera notamment le Paris Radio Show.



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À l'approche du congrès de Villeurbanne, Sylvain Delfau revient sur les principaux enjeux auxquels sont confrontées les radios associatives. Si aucune baisse du Fonds de soutien à l'expression radiophonique (FSER) n'est annoncée dans le projet de loi de finances pour 2027, le président du SNRL estime que des incertitudes persistent concernant leur financement. Il réclame une visibilité pluriannuelle et une augmentation des moyens pour accompagner le développement du secteur.
"Nous attendons une dotation portée à 39 M€. Elle permettrait d'accueillir les nouvelles radios, avec 794 demandes en 2026, et de commencer à rattraper vingt ans de décrochage". L'entretien aborde également les questions de l'emploi, du DAB+, des nouveaux usages audio et de l'intelligence artificielle.b


Jean-Paul Mullie veut connecter l'ensemble de l'écosystème

Autre entretien de ce numéro, celui de Jean-Paul Mullie, fondateur des MediaDays. Trois ans après leur création, l'événement change de dimension avec une première édition parisienne organisée autour de deux espaces complémentaires. Aux côtés du hall Classic, consacré aux rencontres entre annonceurs, marques et régies, un nouveau hall Solutions réunira les acteurs des technologies, de la data, de la mesure et de la monétisation. Le Paris Radio Show y prendra également place. Jean-Paul Mullie détaille les origines de ce rapprochement et les indicateurs qui permettront d'évaluer cette édition. "Avec MediaDays, nous ne cherchons pas simplement à organiser un événement. Nous construisons une plateforme capable de reconnecter les médias, les marques, les technologies et la performance afin d'aider toute l'industrie à mieux comprendre les transformations qui redessinent son avenir".


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Tags : événement, FSER, Jean-Paul Mullie, MediaDays, Paris Radio Show, PLF, PLF 2027, radios associatives, SNRL, Sylvain Delfau



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


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