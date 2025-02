Lawo nomme Oliver Parker pour piloter sa stratégie commerciale globale

Oliver Parker apportera une approche dynamique et stratégique à la réalisation des objectifs commerciaux. Il possède une expérience approfondie dans l’élaboration et l’exécution de stratégies qui stimulent la croissance sur des marchés établis tout en ouvrant de nouvelles opportunités grâce à des approches innovantes. Grâce à sa formation technique, il sait aussi mettre en avant la proposition de valeur des produits et services de Lawo, créant ainsi des relations solides avec les clients et partenaires. Leader inspirant, il est déterminé à accompagner ses équipes vers l’excellence.

"Je suis impatient de mettre mon expérience au service de Lawo, non seulement pour dépasser nos objectifs de revenus, mais aussi pour créer un environnement où chaque membre de l’équipe pourra donner le meilleur de lui-même" a déclaré Oliver Parker.