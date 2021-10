Latina devient une radio nationale grâce au DAB+

Latina est l'une des trois radios indépendantes à avoir été sélectionnée dans ce déploiement de la radio numérique terrestre sur l’ensemble du territoire. La radio, dont le format est unique en France, va ainsi devenir accessible au plus grand nombre. Ce déploiement national va d’abord se concrétiser sur l’axe Paris, Lyon et Marseille. Il englobera l’ensemble des villes et des autoroutes de cette zone. En parallèle, Latina est aussi diffusée en DAB+ à Paris, Lille, Marseille, Monaco, Lyon, Strasbourg et Nantes.

Dès maintenant, Latina peut être reçue par plus de 25 millions de personnes, à terme, quand le DAB+ sera accessible sur tout le territoire, 95% des Français pourront l’écouter...