Lancement du premier podcast consacré à l’industrie du podcast francophone

Animé par trois professionnels de l'industrie du podcast, ce rendez-vous bimensuel vous plongera au cœur de l'actualité récente de tout ce qui touche au podcasting et à l’industrie audio numérique. Que vous soyez au début de la création de votre podcast ou au centième épisode de votre série documentaire ou de fiction, ce podcast est fait pour vous. Vous y retrouverez les conseils avisés de Stéphane Berthomet (créateur et animateur de podcasts documentaires pour CBC Radio-Canada ou France Culture ) avec Bruno Guglielminetti (pionnier de l'audio et réalisateur de podcasts au Québec) et Philippe Chapot (homme de radio et de podcast en France, créateur du Paris Radio Show et fondateur du Podcast Magazine ).