La voix : un outil à préserver Santé



Albert Mehrabian est un psychologue américain qui a établi en 1967 la règle des 3V. Sur la base de deux études, il prouve que dans un discours parlé, 7% de l’auditoire retient les mots et le contenu, 38% la voix et 55% le visuel. Si on rapporte sa règle au discours radio, les proportions s’élèvent à 15% pour le contenu et 85% pour la voix. Autant dire qu’elle est indispensable.

Pierre-Louis Rostagnat est chasseur de voix. Il a aussi créé, avec deux associés, l’école Vox Populi dans le Rhône et il retient surtout deux critères quand il recherche des candidats : "Il y a déjà le timbre qui est inné et physiologique, ce qu’on appelle aussi la couleur de la voix. Et puis, après, il y a tous les autres aspects qui peuvent être travaillés, comme la hauteur des notes, l’intensité, le débit, le rythme, les pauses ou encore l’articulation. Une multitude de choses qui forment la prosodie, le résultat final de la voix." Accès payant



Pour vous abonner et bénéficier de 3 mois à 1€/mois





1 - Achat de PDF ou d'articles

--------------------------------------------------------

Cliquez sur le bouton "PAYPAL" pour acheter un PDF ou accéder à un article.



2 - Rubrique Emploi

----------------------------

Cliquez sur le bouton "PAYPAL" pour déposer une annonce emploi.



En cliquant sur ce lien vous accéderez à une interface vous permettant de payer par Carte Bleu ou par PayPal puis vous reviendrez sur le contenu que vous avez commandé. En cas de problèmes, n'hésitez pas à nous contacter au 05 55 18 03 61 ou abonnement@lalettre.pro



Attention, si vous êtes abonnés le message ci-dessous ne vous concerne par, merci d'entrer votre login et votre mot de passe en cliquant ici. Pour vous abonner et bénéficier de 3 mois à 1€/mois cliquez ici. Vous avez demandé d'accéder à un service payant. Vous pouvez être dans l'un des cas suivants :1 - Achat de PDF ou d'articles--------------------------------------------------------Cliquez sur le bouton "PAYPAL" pour acheter un PDF ou accéder à un article.2 - Rubrique Emploi----------------------------Cliquez sur le bouton "PAYPAL" pour déposer une annonce emploi.En cliquant sur ce lien vous accéderez à une interface vous permettant de payer par Carte Bleu ou par PayPal puis vous reviendrez sur le contenu que vous avez commandé. En cas de problèmes, n'hésitez pas à nous contacter au 05 55 18 03 61 ou abonnement@lalettre.pro Déjà inscrit ? La voix : un outil à préserver Rédigé le Vendredi 26 Janvier 2018