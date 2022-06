La série "Bestioles" s'enrichit de 10 épisodes

Ce podcast porté et édité par la journaliste Stéphanie Fromentin et encadré scientifiquement par Guillaume Lecointre, enseignant-chercheur, Professeur du Muséum, invite à la découverte d’espèces animales originales. Qu’ils soient grands ou petits, qu’ils vivent près de chez nous ou dans des écosystèmes lointains, ces animaux expérimentent des aventures extraordinaires chaque jour lorsqu’ils se nourrissent, construisent leurs habitats ou s’occupent de leurs petits. Dans chaque épisode, Denis Cheissoux à la narration (producteur pour les émissions CO2 mon amour & L’as-tu lu mon p’tit loup) et Brigitte Lecordier, la voix des Bestioles, nous content ces histoires dans un double objectif : donner conscience de la richesse de cette biodiversité qui nous entoure et informer de manière ludique et scientifique.