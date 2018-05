La pub TV de NRJ la plus shazamée en avril

La campagne "NRJ double votre salaire" de la matinale "Manu dans le 6/9" a été la plus shazamée en avril dernier avec le titre "Idgaf" de Dua Lipa. Ainsi, NRJ se positionne sur la première marche du podium devant les publicités des marques Schwepps; Fiat, Indeed et Castorama.