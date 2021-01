La musique fait son cinéma à l'Auditorium de Radio France

Sous le prétexte qu’elle avait pour fonction d’accompagner des images, la musique de film a longtemps été négligée par la critique et les producteurs de concert et donc ignorée de bon nombre de mélomanes. Pourtant, bien des compositeurs ont fait preuve d’un talent hors pair pour élaborer des partitions qui vivent aussi leur vie indépendamment des images.

Depuis plusieurs années déjà, Radio France s’attache à célébrer cet art majeur et à faire entendre des musiques oubliées et des compositeurs dont les partitions valent pour elles-mêmes. Outre le Prix France Musique-Sacem de la musique de film, et dont l’édition 2021 célèbre Gabriel Yared, la direction de la Musique et de la Création de Radio France a également imaginé cette saison un week-end entièrement consacré à l’œuvre de l’homme aux multiples facettes qu’est Howard Shore.