La consommation média au Cameroun entre tradition et digital

D’après les résultats du 2ᵉ semestre 2024, 79.1% des Camerounais de 15 ans et plus vivant à Yaoundé et Douala ont regardé la télévision au moins une fois par jour. La tranche d’âge 35-49 ans est la plus engagée avec une couverture de 80.2%, tandis que les 50 ans et plus affichent une couverture légèrement inférieure, à 75.8%. On note également une différence entre les sexes : 80.6% des femmes regardent la télévision quotidiennement contre 77.6% des hommes.

L’étude révèle également une forte adoption d’Internet dans les deux principales villes camerounaises. 73.1% des répondants déclarent s’être connectés à Internet la veille de l’enquête.