La SACD ouvre ses portes pour les Journées du Patrimoine

Restaurée en 2018, la bibliothèque de la SACD fourmille de trésors, elle rassemble notamment près de 50 000 pièces de théâtre et plus de 2 000 partitions d’œuvres lyriques qui font le patrimoine écrit d’auteurs depuis le XVIIIe siècle jusqu’à nos jours. Cette année pour les JEP, la SACD propose de découvrir le parcours de deux figures emblématiques de ses répertoires à travers deux expositions : l’une consacrée à la comédienne de cinéma et égérie Suzanne Bianchetti à l’origine du prix éponyme remis chaque année par la SACD à une actrice prometteuse et l’autre au célèbre compositeur d’opérettes, Jacques Offenbach.

Au détour des salons de la SACD, les amateurs des JEP pourront aussi découvrir la quiétude de la serre et du jardin de l’Hôtel de Blémont, petit îlot de tranquillité dans l’agitation du quartier des théâtres parisiens. L’hôtel particulier abritant la SACD depuis 1932 fut construit sous le Second Empire, puis acheté par le poète Émile Blémont (1839-1927), dont il porte désormais le nom.