La RTBF conforte son leadership radio et accélère sur le numérique

En 2024, le streaming audio et les podcasts explosent : 38,6 millions de sessions d’écoute en streaming, soit +21.5 % par rapport à l’an dernier et 14.9 millions d’écoutes de podcasts, marquant une hausse impressionnante de 49.9%. Cette progression s’explique par une offre de contenus diversifiée et qualitative, combinée à une adaptation aux nouveaux usages. L’accessibilité via des plateformes comme Spotify, Apple Podcasts et les applications de la RTBF joue également un rôle majeur dans cette transformation.

"Ces résultats montrent que l’offre radio de la RTBF permet de répondre aux différentes envies d’écoute des publics wallons et bruxellois, tant par le rendez-vous quotidien qu’en podcast pour approfondir un sujet" a indiqué Xavier Huberland, directeur général Pôle Médias de la RTBF,