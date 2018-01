La RMC Five Cup Universitaire est de retour

Cette compétition inédite en France, organisée par RMC, la FFSU et Le Five, est un tournoi indoor de football, se jouant à 5 contre 5 et s’adressant aux étudiants des Écoles et Universités de toute la France.

Après s’être inscrits sur RMCSport.fr, les étudiants s’affronteront lors d’ étapes qualificatives organisées sur 11 semaines dans 16 villes françaises. Tous les résultats, photos et vidéos de chaque étape seront donnés sur la page Facebook de l’événement.

Quelles équipes succèderont à l’Université d’Evry-Val-d’Essonne et à Amos Business School Lille, vainqueurs l’an passé ? Réponse le 8 mai 2018 lors de la finale nationale qui aura lieu au centre de foot en salle "Le Five" de Paris Porte la Chapelle.