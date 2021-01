La Maison de la radio va changer de nom

Ce changement de nom sera également le coup d’envoi d’une série de nouveaux projets musicaux, déployés dès que les conditions sanitaires le permettront. De nombreux événements organisés par FIP qui fête ses 50 ans, la création du premier Festival musical de Radio France et dans la Maison de la radio et de la musique, une tournée de l’Orchestre National de France dans les territoires, la création en 2021 d’un espace consacré à la musique dans l’application Radio France, le développement de nouveaux projets artistiques croisant les genres associant nos formations musicales aux artistes pop ou hip-hop, le développement de la Maîtrise à Bondy en élargissant son action du collège vers le lycée et d’autres surprises préparées par la Direction de la Musique et de la Création et la Direction musicale des antennes...