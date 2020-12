La FRAP publie sa nouvelle étude sur les radios associatives en Pays de la Loire

On compte en moyenne 67 bénévoles par radio. Même si les salariés représentent 52% des bénévoles des radios associatives, les étudiants et les retraités sont fortement représentés au sein des radios associatives proportionnellement à l’ensemble de la population française, représentant respectivement au sein des radios 12% et 27% des bénévoles. De même, les moyennes d’âge des bénévoles sont à l’image de la diversité des radios de la FRAP . Une majorité de radios (10 sur 21) affiche une moyenne entre 45 et 60 ans. Pour autant il existe une radio dont moyenne d’âge est inférieure à 18 ans : il s’agit de La Tribu, radio éducative qui travaille avec des mineurs... Sur 21 radios, 20 déclarent avoir des bénévoles qui assurent le journalisme et l’animation à l’antenne et 19, la technique. Les bénévoles sont donc bien au coeur de la fonction même des radios.