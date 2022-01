La FRAP livre une étude sur l'activité de ses radios

En 2021, les radios de la FRAP ont rassemblé 1 384 bénévoles 83 salariés (dont 71 ETP) et 39 volontaires en service civique. Les radios de la FRAP ont employé 83 professionnels pour une moyenne de 3.8 salariés par radio. Une valeur stable qui s’explique par la mise à l’arrêt de l’activité. Les journalistes restent majoritaires dans les radios avec 27% des effectifs devant les techniciens (17% des effectifs) et les directeurs et directrices 16%. La majorité des contrats sont en CDI (94% des effectifs) à pleins temps (77% des effectifs). Les hommes représentent 54% des effectifs avec de grosses disparités entre les postes. Ainsi, les postes de programmateurs sont à 100% tenus par des hommes, les postes de direction et de technique majoritairement par des hommes. Les postes d’antenne (animation et journalisme), sont en revanche majoritairement occupés par des femmes.