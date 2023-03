La CNRA pour le soutien de la double diffusion FM-DAB+

Ce mécanisme de majoration (un "bonus" forfaitaire) applicable à la subvention d’exploitation permet de soutenir les surcoûts engendrés par la double diffusion, par un même service de radio, de son programme en mode analogique (FM) et en numérique terrestre (DAB+) : "Le mécanisme prévoit l’application d’un coefficient de majoration de la subvention d’exploitation de 5%. Avec ce coefficient, fixé par arrêté conjoint de la ministre chargée de la communication et du ministre du budget, la majorité des radios éligibles recevront entre 1 700 et 2 000 € de bonus, soit environ un tiers des coûts de diffusion en DAB+" indique la CNRA.