"La Baroque" : la nouvelle radio thématique de France Musique

Cette nouvelle radio thématique propose de voyager au gré d’oeuvres musicales du Grand Siècle et du Siècle des Lumières, mais aussi de celles du Moyen-Âge et de la Renaissance. Destinée aussi bien aux néophytes, aux amateurs, qu’aux fins connaisseurs, la Baroque propose une programmation riche de concertos, d’oratorios, de sonates, de messes, de cantates et autres chefs-d’oeuvre lyriques par les plus grands compositeurs de cette période qui a vu naître l’opéra, l’oratorio ou la cantate de chambre : Bach, Haendel, Vivaldi, Couperin, Rameau, Telemann… et avant eux, Lully, Charpentier, Marais, Schütz, Corelli ou Purcell… La Baroque " propose des répertoires d’une infinie richesse qui embrassent des siècles de musique et recèlent autant de trésors ! Etonnant, moderne, voire complètement barock" indique France musique.