La BBC reste leader au Royaume-Uni mais les jeunes privilégient désormais le streaming

Le rapport annuel 2025/26 confirme que BBC Radio demeure la première offre radio du Royaume-Uni. En moyenne, près de 31 millions d'adultes écoutent chaque semaine les stations du groupe, un niveau supérieur à celui de toute autre entreprise de radio ou plateforme audio en ligne. La BBC souligne ainsi que la radio reste un pilier de son offre de service public et continue de rassembler un très large public malgré un environnement médiatique de plus en plus concurrentiel. Cette position de leader témoigne du poids que conserve le média radio au sein des usages audio des Britanniques.

La BBC souligne toutefois que les usages de ses services radio, comme ceux de la télévision et de l'information, ont diminué au cours de l'exercice 2025/26.