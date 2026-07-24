La BBC reste leader au Royaume-Uni mais les jeunes privilégient désormais le streaming

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FG Digital atteint 46 millions de sessions annuelles
Le rapport annuel 2025/26 confirme que BBC Radio demeure la première offre radio du Royaume-Uni. En moyenne, près de 31 millions d'adultes écoutent chaque semaine les stations du groupe, un niveau supérieur à celui de toute autre entreprise de radio ou plateforme audio en ligne. La BBC souligne ainsi que la radio reste un pilier de son offre de service public et continue de rassembler un très large public malgré un environnement médiatique de plus en plus concurrentiel. Cette position de leader témoigne du poids que conserve le média radio au sein des usages audio des Britanniques.
La BBC souligne toutefois que les usages de ses services radio, comme ceux de la télévision et de l'information, ont diminué au cours de l'exercice 2025/26.
La BBC souligne toutefois que les usages de ses services radio, comme ceux de la télévision et de l'information, ont diminué au cours de l'exercice 2025/26.
Cette évolution est particulièrement visible chez les jeunes générations, dans un environnement où les plateformes numériques occupent une place croissante dans les habitudes de consommation. Le groupe observe que cette concurrence s'intensifie sur l'ensemble des supports audio et vidéo, ce qui conduit à une fragmentation des audiences. Dans ce contexte, la BBC indique poursuivre l'adaptation de son offre afin de maintenir la portée de ses services auprès de tous les publics.
La BBC atteint ses principaux objectifs d'audience pour l'exercice 2025/26. Côté audio, BBC Sounds enregistre 4.85 millions de comptes actifs hebdomadaires, tandis que 81% des adultes britanniques utilisent chaque semaine au moins un service BBC (TV, radio ou numérique). Source : BBC, Annual Report and Accounts 2025/26, "Performance against 2025/26 audience targets", 2026
Les jeunes privilégient le streaming musical et les podcasts
Le rapport met en évidence une évolution des pratiques d'écoute des jeunes adultes. En 2025/26, ils consacrent deux heures de plus par semaine au streaming musical et aux podcasts qu'à la radio. Pour la BBC, cette tendance illustre l'évolution des comportements de consommation audio et confirme le développement des usages à la demande. Le groupe estime que cette transformation nécessite de proposer ses contenus sur plusieurs plateformes afin de continuer à toucher les jeunes audiences et de répondre à leurs nouveaux modes d'écoute.
BBC Sounds poursuit son développement
Le document revient également sur les performances de BBC Sounds. La plateforme audio du groupe atteint 4.85 millions de comptes actifs hebdomadaires, un objectif fixé par la BBC pour l'exercice 2025/26. Cette progression s'inscrit dans la stratégie numérique de l'entreprise, qui vise à renforcer la diffusion de ses programmes radio, de ses podcasts et de l'ensemble de ses contenus audio. La BBC présente BBC Sounds comme un levier essentiel pour accompagner l'évolution des usages et développer une relation plus directe avec ses auditeurs.
La radio reste un pilier de la stratégie audio
Le rapport illustre enfin la place qu'occupe toujours la radio dans l'offre de service public de la BBC à travers plusieurs productions et événements, notamment Radio 2 in the Park ou encore les émissions de BBC Radio 4. Ces exemples traduisent la volonté du groupe de continuer à investir dans des marques radio fortes, capables de fédérer les auditeurs sur les antennes comme sur les plateformes numériques. Si les habitudes d'écoute évoluent, la radio demeure un élément structurant de la stratégie éditoriale de la BBC, qui poursuit parallèlement le développement de son offre d'audio numérique avec BBC Sounds.
La BBC demeure le média jugé le plus fiable au Royaume-Uni : 41% des Britanniques la placent en tête pour la qualité et la fiabilité de son information. En parallèle, 72% des adultes utilisent chaque semaine les services de BBC News et 93% des répondants à la consultation "Our BBC, Our Future" estiment qu'il est important que la BBC poursuive une information impartiale. Source : BBC, Annual Report and Accounts 2025/26, 2026