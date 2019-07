L'usage des réseaux sociaux dans le monde

En quelques années seulement, les réseaux sociaux sont devenus présents dans toutes les sphères de notre vie quotidienne comme en témoigne cette récente étude de Kantar. Facebook, YouTube et Intagram sont les 3 réseaux sociaux les plus utilisés dans le monde (Facebook est utilisé par 23% des américains avec un taux de pénétration de 55% en France). Les utilisateurs sont majoritairement jeunes : 1 sur 4 est âgée de 25 à 34 ans.

Les 3/4 des consommateurs connectés dans le monde déclarent utiliser les réseaux sociaux au moins une fois par jour. Et le Smartphone est la première porte d'entrée vers les réseaux sociaux.