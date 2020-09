L'intérêt du terrain Pour être entendu, il faut être vu ! Au-delà de la seule devanture de vos studios donnant sur une artère forcément très passante, la radio d'aujourd'hui, et encore plus celle de demain, a tout intérêt à se montrer et à jouer des coudes en extérieur. Les outils vous le permettent de plus en plus simplement. De plus en plus efficacement… Toutes les occasions sont bonnes pour sortir de son studio. Et plus vous vous montrez, plus la proximité se renforce entre votre station et les auditeurs. Pour muscler ce lien nécessaire : dé-con-finez-vous aussi souvent que possible. Les opportunités sont nombreuses et à chaque instant : un journaliste en scooter pour produire de l'info trafic régulière, une délocalisation sur un événement sportif ou culturel… on peut même aller jusqu'à imaginer la création temporaire d'un studio dans un endroit hors du commun. Tout est désormais techniquement possible pour aller à la rencontre de vos auditeurs, avec ou sans masque. Terminé les lourdes consoles à déplacer, les décimètres de câbles à dérouler ou l'alimentation électrique à installer…



Le confinement du printemps dernier a prouvé que la radio en avait encore sous le pied. Elle a démontré sa capacité à réagir très rapidement sans avoir besoin de déplacer un lourd barnum technique. Grâce au savoir-faire des constructeurs, on peut désormais fabriquer de la radio (presque) partout. Elle est devenue particulièrement agile face aux mastodontes du web que vous ne croiserez que très rarement au coin de la rue. C'est la force de la radio. Une force décuplée lorsqu'il s'agit de répondre à la crise : animateurs, chroniqueurs, journalistes, techniciens… tous sont montés au front pour assurer la continuité des programmes.



De cette période à la fois troublée et inattendue, des leçons doivent être tirées. Il faut saluer les fabricants, les intégrateurs, les revendeurs de produits et de services qui ont été les fondations de cette réponse : le télétravail. Nombreux ont été les professionnels de la radio à assurer cette continuité des programmes depuis leur domicile, et on peut même affirmer que cette période a aussi été très inspirante pour beaucoup d'entre nous. C'est également le but de ce hors-série total remote : mettre en avant et rassembler les outils pour que, depuis chez soi ou sur le terrain, la radio soit toujours vue comme un média réactif et de confiance.



Brulhatour