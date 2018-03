L'industrie de la radio britannique organise la "Radio Audio Week"

La "Radio Audio Week" est le fruit d'une collaboration entre Radiocentre et The Radio Academy. Le secteur non commercial, représenté par la BBC, est également partie prenante dans l'organisation de cette semaine dédiée à la radio. Cette semaine (du 14 au 19 mai) célébrera "la révolution audio" qui se traduit outre-Manche par un nombre record d'auditeurs écoutant la radio, par l'arrivée des podcasts et des services de streaming, et - particulièrement au cours des 18 derniers mois - du lancement et de l'adoption de dispositifs à commande vocale. Les événements incluront aussi le Radio Festival annuel de Radio Academy le mardi 15 mai et la conférence "Tuning In" proposée par Radiocentre le mercredi 16 mai.