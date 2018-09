L'émission "On va déguster" traverse les frontières

"Let's eat France" est version anglaise du livre "On va déguster la France". Cet ouvrage paraîtra aux Etats-Unis, en Australie et au Royaume-Uni le 11 octobre prochain. L'ouvrage de François-Régis Gaudry propose "1,250 specialty foods, 375 iconic recipes, 350 topics, 260 personalities, plus hundreds of maps, charts, tricks, tips...", autrement dit "1 250 spécialités culinaires, 375 recettes emblématiques, 350 sujets, 260 personnalités, des centaines de cartes, de graphiques, de trucs, de conseils...". Le livre "On va déguster la France", c’est un peu "LA" bible culinaire depuis 2015 : un sorte d'encyclopédie utile, futile et copieusement illustrée (lire également ICI ).L'ouvrage est rédigé par François-Régis Gaudry qui anime l'émission "On va déguster", tous les dimanches à 11h, sur France Inter. L'animateur est également critique gastronomique et grand reporter à L’Express.