L’audio digital attire toujours plus d’annonceurs

Voilà un secteur, celui de l'audio digital, qui a le vent en poupe. Il a enregistré ¼ d’impressions supplémentaires en 2017 avec notamment des temps forts observés à la fin de l'année. Le nombre d'annonceurs n'a cessé d'augmenter de façon continue et soutenue : 124 annonceurs en 2013 pour 214 en 2017. Les domaines de la distribution, des services ainsi que de la culture et des loisirs sont les plus représentés. Le secteur des services est celui qui a le plus recruté l'an passé (+26%) avec l'arrivée de nouvelles marques comme PriceMinister ou Ebay. EN 2017, les 10 premiers annonceurs représentent 42% des impressions en 2017 (+5 points). De son côté, la distribution poursuit sa croissance et réalise la moitié des impressions...