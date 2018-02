L'audience des radios en Suisse

La radio consolide son statut de média à large audience au second semestre 2017 et peut même rivaliser avec Internet. Selon l’étude NET-Metrix-Base, 90% de la population âgée de 14 ans ou plus utilisent actuellement Internet au moins occasionnellement et 80% tous les jours.2 En Suisse alémanique, dans un jour moyen, 85% des personnes de 15 ans ou plus sont en contact avec la radio. En Suisse romande, à raison de 82%, la pénétration correspondante se situe sous le chiffre de la plus grande région linguistique et elle est légèrement supérieure en Suisse italienne, avec 87%. En comparant les tendances par rapport au second semestre 2016, les chiffres actuels révèlent un recul d’environ 1% des pénétrations radio dans les trois régions linguistiques.