L'audience des radios en Guyane

L’étude Métridom avril-mai 2019 sur la télévision et la radio en Guyane a été réalisée du 1er avril au 12 mai 2019 auprès d’un échantillon de 655 personnes représentatives de la population âgée de 13 ans et plus, interrogées en français ou en créole par interviews téléphoniques assistées par ordinateur. 35% de ces interviews ont été réalisées sur téléphone mobile. L'audience cumulée est répartie entre les Généralistes (38.0%), les Musicales (31.2%) et les Thématiques (10.5%). Deux stations apparaissent dans cette nouvelle étude Métridom : Guyane la 1ère (30.6% en AC et 48.7% de PDA) ainsi que Trace FM Guyane (9.0% en AC et 7.3% en PDA). Elles signent respectivement une DEA de 03h13 et de 01h38).