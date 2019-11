L’audience de la radio en Polynésie française

En Polynésie française, 1% d'audience cumulée en 2019 représente 1 683 personnes âgées de 13 ans et plus. Cette étude ad hoc septembre-octobre 2019 sur la télévision et la radio en Polynésie française (Tahiti et Moorea) a été réalisée entre le 16 septembre et le 14 octobre (2 semaines de terrain), auprès d’un échantillon de 1 050 personnes représentatives de la population âgée de 13 ans et plus, en face à face.