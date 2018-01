L’audience de la radio en Guyane

En Guyane, 1% d'audience cumulée en octobre-décembre 2017 représentait 1 852 personnes âgées de 13 ans et plus. Cette nouvelle étude Métridom a été réalisée du 09 octobre au 03 décembre dernier. En moyenne, sur cette période, la radio a réalisé 66.9% d'audience cumulée pour une DEA de 3h25, du lundi au vendredi de 05h à minuit. Si Guyane 1ère reste la radio la plus écoutée, elle accuse néanmoins une baisse de près de 3 points pour une DEA de 2h54. Tous les autres stations sont en-dessous des 10 points : Trace FM Guyane (9.9), Radio Peyi (avec 7.1 mais qui chute de plus de 10 points par rapport à la période avril-mai 2017), NRJ Guyane (7.0) ou encore Nostalgie Guyane (6.1) et Chérie Guyane (4.7). Métis FM et Radio Mosaïque ferment le classement avec 4.4 d'audience cumulée.