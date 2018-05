L’audience de la radio à Mayotte

Situé à plus de 8 000 km de Paris, rappelons que Mayotte est un archipel de l'océan Indien situé entre Madagascar et la côte du Mozambique. L’étude ad hoc sur la télévision et la radio à Mayotte a été réalisée du 02 au 29 avril 2018 par Médiamétrie auprès d’un échantillon de 650 personnes représentatives de la population âgée de 13 ans et plus, interrogées en français ou en mahorais. Plus de 50% de ces interviews ont été réalisées sur téléphone mobile.